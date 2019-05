Ulkomaat

Yhdysvallat uhittelee Iranille: lähettää pommi­koneita Lähi-itään

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bolton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvallat