Ulkomaat

Yhdysvaltojen ulkoministeri aloitti Euroopan-vierailunsa Rovaniemeltä

Yhdysvaltojen

Pompeon

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006094837.html

ulkoministeri Mike Pompeo https://www.hs.fi/haku/?query=mike+pompeo aloitti maanantaina Euroopan-kiertueen, jonka aikana hänen on tarkoitus puhua etenkin Kiinasta mutta myös esimerkiksi Venezuelan tilanteesta.Presidentti Donald Trumpin https://www.hs.fi/haku/?query=donald+trumpin hallinto on ollut viime aikoina nokikkain useiden eurooppalaisten liittolaistensa kanssa muun muassa kiinalaisen teknologian käytöstä https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005914893.html Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeesta https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005964340.html sekä ilmastonmuutoksen syistä https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005918567.html Nyt Pompeo on lähetetty nelipäiväiselle matkalle vahvistamaan transatlanttisia suhteita.ensimmäinen etappi on maanantaina Rovaniemi ja Arktisen neuvoston kokous. Hän tapaa siellä venäläisen kollegansa Sergei Lavrovin https://www.hs.fi/haku/?query=sergei+lavrovin Heidän on määrä keskustella Venezuelan kriisistä, jossa Venäjä ja Yhdysvallat ovat vastakkaisilla puolilla.”Aika näyttää, saammeko aikaan jonkinlaista sopimusta”, Pompeo sanoi sunnuntaina uutistoimisto AP:n mukaan. Todellisuudessa Pompeolla ja Lavrovilla on molemmilla on varsin rajallinen vaikutusvalta maansa ulkopolitiikkaan. He ovat pikemminkin viestinvälittäjiä.

Suomesta

Keskiviikkona