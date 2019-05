Ulkomaat

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry esittelivät kuninkaallisen esikois­vauvansa kameroiden edessä

Lontoo/Helsinki

Sussexin

Vauva

Meghan

Katso kuvakooste:

Vauvan

