Ulkomaat

Kazakstanilaismies kokeili, joutuuko pidätetyksi, jos pitää torilla tyhjää kylttiä. Totta kai joutui.

Mies

Uralskin

Tapaus

