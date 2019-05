Ulkomaat

Lentoturma järkytti ja raivostutti venäläisiä, mutta päälle tuli vielä epäluulo

lentävät paljon ja usein, joten viime sunnuntai-illan lentoturma järkytti lähes kaikkia. Olihan se kuin lentomatkustajan pahimmasta painajaisesta.Aeroflotin Murmanskin-lento palasi Moskovan Šeremetjevon kentälle pian nousun jälkeen, laskeutui kovaa pompaten ja syttyi tuleen. Yli puolet koneessa olleista eli 41 ihmistä kuoli, kun he eivät ehtineet tai päässeet pois palavasta koneesta.Järkytyksen ja kauhun seuraksi nousi nopeasti kiukku ja raivo. Eihän näin pitäisi käydä. Mutta pian esiin tuli vielä yksi tunne, epäluulo. Se levisi kaiken päälle.liittyvistä yksityiskohdista tiedetään vielä vähän.Melkein kaikki, mitä ”tiedetään”, perustuu nimettömiin lähteisiin.Sosiaalisessa mediassa kiukku kohdistui ensimmäisenä selviytyjiin. Interfax kun kertoi lähteisiinsä vedoten heti sunnuntai-iltana, että matkustajat olivat hidastaneet evakuointia keräämällä käsimatkatavaroitaan mukaan. Useampi selviytyjä on kiistänyt tämän, mutta toisaalta videoilla näkyy ihmisiä pakenemassa koneelta laukkujen kanssa.Seuraavaksi nimettömät lähteet kertoivat onnettomuustutkinnan keskittyvän lentäjien virheisiin.Omalla nimellään puhujiakin on viestimissä toki esiintynyt, varapääministereitä, ministereitä ja johtajia. He ovat puolustaneet turmakonetta eli venäläistä Suhoi Superjet 100:aa.Viranomaisten mukaan ei ole mitään syytä ottaa konemallia pois käytöstä tutkinnan ajaksi. Aeroflot on tosin perunut useita vuoroja, mutta ilman selityksiä.puhe on vain lisännyt epäluuloa.Melkein jokainen joskus Venäjällä lentänyt pitää kyllä uskottavana, että jotkut matkustajat ovat voineet toimia väärin. Lentäjienkin virhe on ihan mahdollinen. Mutta moni epäilee, että niistä kuuluvasti puhumalla pyritään siirtämään huomio pois koneesta ja sen ongelmista.Konemallilla oli jo valmiiksi kiistelty maine. Valtion yli puoliksi omistama Aeroflotkaan ei ole sitä ihan omasta halustaan hankkinut. Kone on yleisen käsityksen mukaan olemassa, koska ylin johto on halunnut Venäjän olevan maa, joka valmistaa matkustajalentokoneita.Vielä ei tietenkään tiedetä, oliko syy koneessa. Tutkinta on alussa, ja turmalle voi olla useita syitä. Epäluulon taustalla on kuitenkin oletus, ettei koneesta voi löytyä vikaa, ellei siihen anneta erillistä lupaa.Kaikki kun tietävät, etteivät onnettomuustutkinta, poliisi ja oikeuslaitos ole riippumattomia, vaikka niissä työskentelee paljon ammattitaitoista väkeä. Kaikki myös tietävät, että julkisuudessa vallanpitäjät on esitettävä virheettömiä, vaikka musta pitäisi selittää valkoiseksi.Siksi Venäjällä moni ei usko enää oikein mihinkään. Nyt se tuli taas selvästi näkyviin.