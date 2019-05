Ulkomaat

Keltaliivien mielenosoitukset näyttävät hiipuvan Ranskassa, lauantaina oli liikkeellä enää 18 000 osallistujaa

Ranskan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Protestiliike

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keltaliivien