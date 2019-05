Saarnaaja perusteli 17-vuotiaan hyväksikäyttöä ”Jumalan tahdolla” Ruotsissa, kolmea Knutbyn lakkautetun helluntaiseurakunnan saarnaajaa vastaan nostettiin syytteet

Ulkomaat

Saarnaaja perusteli 17-vuotiaan hyväksikäyttöä ”Jumalan tahdolla” Ruotsissa, kolmea Knutbyn lakkautetun hellun

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Knutbyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Raskaimman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syytteistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy