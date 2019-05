Ulkomaat

Venäjän Itämerellä kiinniottaman suomalaistroolarin omistaja: Miehistö teki navigointivirheen

Moskova

Venäjän

”Tietojemme

Oikaisu torstaina 16. toukokuuta kello 13.10: Korjattu aluksella olevan kalan määrä. Kalaa kerrottiin alun perin olevan 7,5 tonnia, mutta Tassin uutisessa mainittu määrä koskikin vain Venäjän mukaan sen vyöhykkeellä kalastetun kalan määrää. Kalaa on Suomen viranomaisten mukaan yhteensä 300 tonnia.