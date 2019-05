Ulkomaat

Oikeus pakottaa Saksan yleisradion esittämään uusnatsistisen puolueen mainosta

Saksalainen

äärioikeistopuolue NPD on voittanut oikeusjutun, jonka seurauksena maan yleisradion täytyy esittää yhtä sen EU-vaalimainoksista.Maan perustuslakituomioistuin kertoi keskiviikkona, ettei se löytänyt mainoksen uudesta versiosta pitäviä todisteita kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Mainoksen esittämistä se perusteli sananvapaudella.Saksan yleisradion ARD:n Berliinin-osasto RBB oli aiemmin hyllyttänyt NPD:n mainoksen.Uusnatsipuolue NPD:llä on edustajia monien entisen Itä-Saksan kaupunkien valtuustoissa, mutta valtakunnan tasolla sen kannatus on jäänyt marginaaliseksi. Saksan liittoneuvosto yritti kieltää puolueen toissa vuonna, mutta hanke kaatui perustuslakituomioistuimeen, jonka mukaan NPD oli liian merkityksetön aiheuttaakseen uhkaa demokratialle.