Ulkomaat

Ikkunanpesijät joutuivat pulaan pilven­piirtäjän katolla Yhdysvalloissa – video näyttää, miten nosto­kori heil

Kaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yli 250 metrin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy