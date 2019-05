Ulkomaat

Uutta kirkkoa vastustavat mielenosoitukset jatkuvat Jekaterinburgissa neljättä päivää

Moskova

Kirkon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirkon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Protesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirkon