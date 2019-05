Muovijätteen määrä maailmassa on arvioitu dramaattisesti pieleen, varoittavat tutkijat – ”Sitä on kaikkialla, merten joka kolkassa”

Ulkomaat

Muovijätteen määrä maailmassa on arvioitu dramaattisesti pieleen, varoittavat tutkijat – ”Sitä on kaikkialla,

Muovijätteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muovin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Neljäsosa