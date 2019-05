”Pakolaiskriisi” ei iskenyt Eurooppaan yhtään niin yllättäen kuin poliitikot väittivät, sanoo suomalainen uutuuskirja

Ulkomaat

”Pakolaiskriisi” ei iskenyt Eurooppaan yhtään niin yllättäen kuin poliitikot väittivät, sanoo suomalainen uutu

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toimittaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hiltusen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eurooppa tuntuu juuri nyt tarvitsevan historiallisia muistutuksia.

Kirjan

Hiltusen

Toisen

Kirja

Geneven

Pakolaiskriisi ja siihen liittyvät ylilyönnit ovat antaneet jalansijaa äärioikeistolle.

Koska

Jälkeenpäin