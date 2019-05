Tyynenmeren muoviongelman kanssa kamppaileva pieni Itä-Timor aikoo ryhtyä maailman ensimmäiseksi muovineutraaliksi valtioksi

Ulkomaat

Tyynenmeren muoviongelman kanssa kamppaileva pieni Itä-Timor aikoo ryhtyä maailman ensimmäiseksi muovineutraal

Kaakkoisaasialainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rantaan