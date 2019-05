Ulkomaat

Saksalaiset soittavat vasta nyt enemmän kännykällä kuin lankapuhelimella – hitaille omaksujille on helppo hymä

Saksan melkoisen hyvin, mutta kyllä Der Spiegelin uutinen silti onnistui yllättämään: Saksan viestintä­viraston tuoreen tilas­ton mukaan Saksassa soitettiin vuonna 2018 ensimmäistä kertaa ajallisesti enemmän kännykällä kuin lanka­puhelimella.Siis vasta vuonna 2018. Piti oikein tarkistaa, milloin tämä heilahdus tapahtui Suomessa, ja vastaus on 2005.Me elämme maailmanaikaa, jossa uusi teknologia vyöryy päällemme kuin vauhkoontunut hirvi, joten 13 vuotta on ikuisuus.Saammeko pian lukea uutisen, että Saksan Metsästäjä-keräilijät ry on hyväksynyt niukalla enemmistöpäätöksellä rautavalmisteiset työkalut?No, tuo oli jo vähän liioittelua. Mutta saksalaisten teknologiasuhteessa on tietty kaksijakoisuus.Yhtäältä Saksan innovaatiohistoria on häikäisevä (Gutenberg ja Benz, vain pari nimeä mainitakseni), ja nykyäänkin sakemanni puskee vientiin miljardikaupalla huippuosaamista.Firmojen nimillä ei turhaan koreilla: suosikkeihini lukeutuvat autonvalmistaja BMW (lyhenne sanoista Baijerilaiset Moottori-Tehtaat) sekä ohjelmistojätti SAP (tulee sanoista Järjestelmät, Sovellukset ja Tuotteet).Toisaalta saksalaiset ovat kummallisen hitaita omaksujia.Kännyköiden verkkaiselle yleistymiselle löytyy yksi järkeenkäypä selitys: hinta. Saksalaiset kännykkäliittymät ovat tuntuvasti suomalaisia kalliimpia.Mutta mukana on aimo annos konservatiivisuutta. Se ilmenee joskus suoranaisena epäluuloisuutena. Luottokortteihin suhtaudutaan Saksassa edelleen monin paikoin penseästi, eli käteistä pitäisi löytymän.on myös painavia historiallisia syitä (kaksi diktatuuria), jotka saavat suhtautumaan erityisellä vakavuudella kaikkeen, mikä vähänkään liittyy tietosuojaan.Tämä tuli mieleen, kun luin toista tämän viikon teknologiauutista. Se tuli Kaliforniasta: San Franciscon kaupunginhallitus päätti äänin 8–1, etteivät kaupungin viranomaiset saa käyttää kasvojentunnistusteknologiaa.Uutisesta teki erityisen kiinnostavan, että San Francisco on käytännössä osa Piilaaksoa, maailman teknologiavimmaisinta ydintä.Koneellinen kasvojentunnistus leviää räjähdysmäisesti. Sen hyödyt ovat ilmeisiä ja vaarat todella suuria. Kiinan kommunistipuolueelle kasvojentunnistus on olennainen työkalu, kun se kehittää historian tehokkainta valvontayhteiskuntaa.Saksan ja San Franciscon teknologiauutiset tarjoavat ajattelemisen aihetta.Hitaille omaksujille on tapana hymähdellä. Mutta se voi olla pieni hinta maksettavaksi, jos hitaudella välttää kalliita virheitä.