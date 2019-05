Ulkomaat

Trump julisti jälleen vastustavansa aborttia mutta sallivansa muutaman poikkeuksen

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskustelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue myös:

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006110528.html