HS-analyysi: Äärioikeiston keulakuva ja Venäjän ystävä Steve Bannon ilmestyi jälleen Eurooppaan, tavoite on selvä: EU:n heikentäminen

Kuka?

Entinen päästrategi ja mediavaikuttaja



Steve Bannon on entinen Goldman Sachsin pankkiiri, josta on tullut eliitin vastaisen oikeistopopulistisen liikkeen keulahahmo.



Bannon oli avainroolissa Donald Trumpin vaalikampanjassa ja toimi sen jälkeen Trumpin päästrategina. Hän sai kuitenkin potkut elokuussa 2018



Palasi johtamaan oikeistopopulistista Breitbart-uutissivustoa, mutta sai siitäkin potkut.



Oli päälähde toimittaja Michael Wolffin kohukirjassa Fire and Fury, joka paljasti kaaoksen Trumpin esikunnassa. Kirjan julkaisun jälkeen Trump haukkui Bannonia ”leväperäiseksi”.