Ulkomaat

Trump uhkaa Irania: Jos Iran tahtoo taistella, se on maan loppu

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valkoisesta talosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvallat vetäytyi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iranin