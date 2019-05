Ulkomaat

Al Jazeera hyllytti kaksi toimittajaa holokaustin vääristelystä

Al Jazeera hyllytti sunnuntaina kaksi toimittajaa, joiden tekemä video väitti juutalaisten vääristelevän holokaustin mittakaavaa. Video väitti, että holokaustin ”narratiivi” on ”sionistiliikkeen omima”.Holokausti tarkoittaa juutalaisten kansanmurhaa, jossa Saksa murhasi järjestelmällisesti kuusi miljoonaa juutalaista toisen maailmansodan aikana.lauantaina julkaisemassa videoklipissä näytettiin kuvia natsi-Saksan juutalaisvainoista ja murhatuista juutalaisista. Kuvien päällä kertoja kysyi, miksi aina keskitytään vain heihin.Videon kertoja sanoo, että ”muiden ohella juutalaiset kohtasivat järjestelmällistä vainoa, joka huipentui lopulliseen ratkaisuun”. Kertoja jatkaa, että juutalaisyhteisöllä on pääsy ”taloudellisiin resursseihin ja mediainstituutioihin”, ja siksi se voi panna juutalaisten kärsimykset ”erityiseen valokeilaan”.Video poistettiin sivulta nopeasti. ”Kanavajohto poisti videon ja siihen liittyneet postaukset kaikilta sivuilta ja sosiaalisen median kanavilta, koska ne rikkovat kanavan toimituksellisia vaatimuksia”, kanava sanoi tiedotteessaan.on Qatarin valtion rahoittama uutiskanava. Video julkaistin arabiankielisellä AJ+ -kanavalla. Al Jazeeralla on myös erillinen englanninkielinen uutiskanava.