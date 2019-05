Ulkomaat

Vegetatiivisessa tilassa vuosikymmenen olleen miehen hoito lopetetaan – vanhemmat vastustavat päätöstä

on tänään määrä lopettaa yli vuosikymmenen ajan vegetatiivisessa tilassa olleen 42-vuotiaan miehen keinotekoinen nesteytys ja ravitsemus. Paljon julkisuutta saanut tapaus on jakanut Ranskaa niin kutsutun passiivisen eutanasian kysymyksessä, kertoo uutistoimisto AFP.Lääkärit ja potilaan vaimo sekä useat muut omaiset ovat olleet hoidon lopettamisen kannalla, mutta miehen hartaan katoliset vanhemmat ovat vastustaneet sitä ja yrittävät vielä viime metreillä estää hoidon keskeyttämisen oikeusteitse.Ranskalaismies päätyi vegetatiiviseen tilaan kärsittyään vakavan aivovaurion ja neliraajahalvauksen auto-onnettomuudessa vuonna 2008. Potilaan vaimo, viisi sisarta ja lääkärit päättivät hoidon lopettamisesta alun perin vuonna 2014.Vegetatiivisessa tilassa oleva ihminen on tiedottomassa tilassa eikä kykene ilmaisemaan itseään, mutta hänen aivorunkonsa toimii ja hän voi hengittää itse.ja sisarpuolet hankkivat kuitenkin tuolloin oikeuden määräyksen hoidon jatkamisesta. Tämän vuoden alussa tuomioistuin asettui lääkärien kannalle asiassa.Ranskan katolisen kirkon piispat ovat pyytäneet viranomaisia odottamaan YK:n vammaisten oikeuksien komitean valmistelemaa mielipidettä tapauksesta.”Miksi kiirehdimme häntä kuolemaan?” piispat kysyivät lausunnossa.pyysi viime kuussa Ranskaa odottamaan sen omaa tutkintaa, johon saattaisi vuorostaan kulua vuosia. Ranskan terveysministeri kommentoi tuolloin, ettei Ranskalla ole mitään velvoitetta noudattaa pyyntöä.Tapauksesta on tullut eurovaalien edellä poliittisen väittelyn aihe Ranskassa, jossa jopa presidentti Emmanuel Macronia on pyydetty puuttumaan asiaan.Passiivinen eutanasia viittaa vakavasti sairaan potilaan elämää ylläpitävien toimintojen lopettamiseen silloin, kun parantumista ei pidetä mahdollisena. Se on myös Suomen potilaslaissa sallittua, kunhan se perustuu potilaan hoitotahtoon ja hyvään lääketieteelliseen käytäntöön.Suomen Lääkäriliitto vastustaa passiivisen eutanasian käyttöä terminä, sillä sen mukaan eutanasia tarkoittaa vain lääkärin tarkoituksellisesti suorittamaa potilaan surmaamista, jota kutsutaan myös aktiiviseksi eutanasiaksi.Aktiivinen eutanasia on sekä Suomessa että Ranskassa laiton henkirikos, ja sitä vastustaa myös Suomen Lääkäriliitto, jonka mukaan se on vastoin lääkärin etiikkaa.