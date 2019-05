Ulkomaat

Kaksi sodan traumatisoimaa karhua, Sokeri ja Manteli, pääsi turvaan Syyriasta

Vielä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sodan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kunnon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jordanialaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Useimmat