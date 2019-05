Laivaston kadetit yrittävät kiivetä tuntien ajan rasvattuun monumenttiin Yhdysvalloissa – seuraa erikoista rituaalia suorana kello 20.30 alkaen

Ulkomaat

Laivaston kadetit yrittävät kiivetä tuntien ajan rasvattuun monumenttiin Yhdysvalloissa – seuraa erikoista rit

Mikäli

Omituinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime vuonna