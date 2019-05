Ulkomaat

Tässä ovat ihmis­kunnan historian suurimmat vaalit

Kolkata/Kandapasara/ Kalikakhali/Digha On demokratian juhlapäivä. Niin sanoo lähes jokainen vastaantulija Kandapasaran kylän koululla Länsi-Bengalissa. Äänestäjiä kulkee tasaisesti porteista sisään ja ulos. Aamupäivä on hikinen, sillä mittarissa on jo varhain lähes 40 astetta.