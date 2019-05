Saksan hiilikaivosalueet saavat 40 miljardin euron tukipotin, koska maa on luopumassa hiilestä sähköntuotannossa

Ulkomaat

Saksan hiilikaivosalueet saavat 40 miljardin euron tukipotin, koska maa on luopumassa hiilestä sähköntuotannos

Berliini

Kivihiilen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saksa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hiilestä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy