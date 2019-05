Ulkomaat

Tutkijat valmistivat olutta faaraoiden aikaisella hiivalla

tutkijat ovat onnistuneet valmistamaan hiivaa tuhansia vuosia vanhoista ruukuista löytyneistä hiivan jäämistä ja tuottaneet sen avulla samankaltaista olutta kuin kuin Egyptissä juotiin faaraoiden aikana.Olutta esiteltiin toimittajille keskiviikkona, kertoo uutistoimisto AFP. Oluessa on kuusi prosenttia alkoholia ja se maistuu hieman vehnäoluelta. Tutkijat valmistivat myös hunajaviiniä, jossa on 14 prosenttia alkoholia.Juomia esittelivät Israelin muinaismuisto­viranomaiset ja joukko tutkijoita kolmesta israelilaisesta yliopistosta.käytetty hiiva on peräisin arkeologisissa kaivauksissa löydetyistä ruukuista.Oluessa käytetty hiiva on tutkijoiden mukaan peräisin noin 3 000 vuotta vanhasta ruukusta. Muinaismuistoviranomaisten mukaan myös noin 5 000 vuota vanhasta hiivasta on saatu valmistettua uutta hiivaa.Juomien valmistuksessa käytettiin nykyaikaisia oluenpanomenetelmiä. Tutkijat toivovat pystyvänsä tulevaisuudessa valmistamaan juomia muinaisilla resepteillä ja mahdollisesti tuottamaan niitä jopa kaupalliseen tarkoitukseen.