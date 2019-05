Ulkomaat

Raskauden keskeytystä haluavat naiset turvautuvat USA:ssa yhä useammin aborttilääkkeisiin

Vähintään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aid Access

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aborttilääkkeillä