Botswana sallii jälleen norsujen metsästämisen

päätettiin keskiviikkona sallia jälleen norsujen metsästys, sillä eläinten kanta on kasvanut ja maanviljelijät ovat joutuneet ahtaammalle norsujen vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP.Päätöksen odotetaan nostattavan vastalauseiden myrskyn. Esimerkiksi luonnonsuojelijat varoittavat, että kiellon kumoaminen vahingoittaa maan matkailuelinkeinoa.metsästys kiellettiin Botswanassa vuonna 2014.Botswanassa on Afrikan suurin norsupopulaatio, noin 135 000 yksilöä. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan populaatio on kolminkertaistunut 30 vuodessa, ja norsuja saattaa olla maassa jopa 160 000. Norsut vaeltavat naapurimaiden rajojen yli.Kaikkiaan Afrikassa norsujen määrä on arvioiden mukaan vuosikymmenen aikaan vähentynyt 110 000:lla 415 000:een.Metsästyskiellon kumoamisen arvellaan olevan suosittu päätös maaseudulla ennen lokakuisia vaaleja.