Interpol hajotti pimeän verkon pedofiiliringin ja pelasti 50 lasta

poliisijärjestö Interpol kertoo hajottaneensa kansainvälisen pedofiiliringin ja pelastaneensa 50 lasta hyväksikäyttäjien käsistä.Interpol aloitti operaatio Blackwristin kaksi vuotta sitten. Tutkinnan keskiössä on ollut niin kutsutussa pimeässä verkossa toiminut lapsipornosivusto, jolla oli 63 000 käyttäjää eri puolilla maailmaa.on ulottunut lähes 60 maahan. Sen aikana yhteensä yhdeksän ihmistä on otettu kiinni Thaimaassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Interpolin mukaan lisää pidätyksiä voi vielä olla luvassa.Lisäksi poliisi etsii edelleen noin sataa lasta, jotka esiintyvät sivustolla levitetyissä kuvissa.Osa tapauksista on jo käsitelty oikeudessa. Viime vuonna sivuston pääylläpitäjäksi katsottu mies tuomittiin Thaimaassa yli 140 vuoden vankeuteen ja hänen rikoskumppaninsa, esikoulun opettajana toiminut mies 36 vuoden vankeuteen. Viime viikolla sivuston toinen ylläpitäjä sai Australiassa 40 vuoden vankeustuomion.