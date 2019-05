USA:n 20 dollarin seteliin piti tulla mustan orjien vapauttaja Harriet Tubmanin kuva, mutta Trumpin hallinto päätti toisin

Ulkomaat

USA:n 20 dollarin seteliin piti tulla mustan orjien vapauttaja Harriet Tubmanin kuva, mutta Trumpin hallinto p

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyisessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Harriet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tubmanin