Ulkomaat

Näin eurovaali­ehdokkaat suhtautuvat turva­paikka­hakemusten käsittelyyn EU-rajojen ulkopuolella

Perussuomalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vihreiden,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eniten

Keskustan,

Turvapaikkapolitiikka jumissa neuvostossa

Tuleva

Kesän