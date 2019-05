Yli kymmenen loukkaantui pommin räjähdettyä Lyonin keskustassa Ranskassa, poliisi etsii miestä joka pyöräili leipomon eteen – suora lähetys käynnissä

Ulkomaat

Yli kymmenen loukkaantui pommin räjähdettyä Lyonin keskustassa Ranskassa, poliisi etsii miestä joka pyöräili l

Ranskan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ranskalaiskanava

Kahden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy