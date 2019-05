Ulkomaat

Yhdysvallat aikoo vahvistaa Lähi-idässä olevia joukkojaan 1 500 sotilaalla

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taustalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy