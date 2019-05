Ulkomaat

Seuraava dalai-lama voi löytyä vaikka Suomesta, sanoo korkea-arvoinen tiibetinbuddhalainen opettaja

Korkea-arvoinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiina

Arjia Rinpoche

Reissu