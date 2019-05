Ulkomaat

Suomi on Euroopan olutvyöhykkeeseen kuuluva maa, jossa on vähän aikamiespoikia ja paljon onnellisuutta

Tästä

Europarlamentissa

Minkälaisia

Suomi ei

Euroopan

Euroopan

Etelässä

Ja totta

ei yleensä puhuta, mutta niin se on: tänään käydään maailman toiseksi suurimmat demokraattiset vaalit.Euroopan unionissa asuu hieman yli 500 miljoonaa ihmistä. Suuremmat vaalit järjestetään vain Intiassa, jossa on 1,3 miljardia asukasta.Silti vaalit kiinnostavat unionissa alle puolta äänioikeutetuista.Belgian lähes 90 prosentin äänestysvilkkaus ei johdu EU-hulluudesta vaan siitä, että äänestäminen on pakollista.puolta miljardia ihmistä edustaa vain 751 edustajaa. Pian niin asukkaiden kuin edustajienkin määrä pienenee. Jos ja kun Britannia aikanaan eroaa unionista, osa brittimeppien penkeistä jätetään tyhjiksi, osa jaetaan jäljelle jääville jäsenmaille. Jäljelle jää 705 euroedustajaa. Suomi saa yhden lisäpaikan.Parlamentaarikot eivät – ainakaan periaatteessa – edusta kotimaataan vaan yleiseurooppalaisia puolueryhmittymiä. Päättyneellä kaudella parlamentin suurin ryhmä on ollut keskustaoikeistolainen EPP, toiseksi suurin sosiaalidemokraattinen S&D. Molempien on ennustettu menettävän paikkojaan.asioita EU voi saada aikaan? Ainakin se on tarpeeksi suuri vaikuttamaan koko maailman asioihin. Usein esimerkiksi sanotaan, että Suomessa on turha yrittää estää ilmastonmuutosta, koska meitä on vain viisi miljoonaa. Tänään pääsee vaikuttamaan puolen miljardin ihmisen asioihin. Sitä paitsi EU tuottaa maailman kolmanneksi suurimmat hiilipäästöt, joten tekemistä on täälläkin.itse asiassa edes Euroopassa ole kovin pyhimysmäinen ilmastotaistelija. Se nimittäin kuuluu niihin maihin, jotka ovat lisänneet hiilidioksidipäästöjään.unioni on Britanninan eroon eli brexitiin asti pysynyt koossa.Yksi unionia pahimmin ravistelleista kriiseistä iski vuonna 2010, kun paljastui, että Kreikka oli vääristellyt taloustilastojaan. Se käynnisti velkakriisin, joka sai unionin nitisemään mutta pysymään kasassa.Nyt Eurooppa on elänyt muutaman vuoden nousukaudessa, mutta juhlaan ei ole kaikkialla aihetta. Kreikassa edelleen alle 60 prosenttia ihmisistä käy töissä.unionin yksi peruslinjoista on jako etelään ja pohjoiseen. Usein eroja selitetään pohjoisen protestanttisuudella ja etelän katolilaisuudella. Vai onko sittenkin kyse viini-, olut- ja votkamaiden eroista? Oheisessa kartassa näkyy kunkin maan eniten kulutettu alkoholijuoma.ja pohjoisessa elämä on muutenkin erilaista. ”Uuninpankkoindeksin” perusteella pohjoismaalaiset ja varsinkin suomalaiset miehet ovat varhain itsenäistyvää väkeä ja muuttavat kotoa eurooppalaisittain nuorena. Yli puolet unionin 18–34-vuotiaista asuu vanhempiensa luona.se on. Suomi on unionin onnellisin maa, vaikka sitä ei suomalaisen puheenparren perusteella uskoisi. Onnettominta on Bulgariassa.