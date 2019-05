Ulkomaat

Ranskan poliisi sai Lyonin pommi-iskun tekijän kiinni – 13 loukkaantui perjantai-iltana tehdyssä iskussa

Ranskassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alustavien

poliisi on saanut kiinni epäillyn Lyonin pommi-iskun tekijän.Pommi räjähti perjantai-iltana kävelykadulla Lyonissa Ranskan itäosassa. Iskussa haavoittui 13 ihmistä, joista 11 kuljetettiin sairaalaan, mutta kukaan ei saanut hengenvaarallisia vammoja.Poliisi etsi koko viikonlopun ajan tiiviisti epäiltyä 30-vuotiasta miestä, joka tallentui maastopyörän selässä valvontakameroiden kuviin vain hieman ennen räjähdystä.Teon motiivista ei vielä ole tietoa.tutkimusten mukaan räjähde oli pieni ja se laukaistiin kauko-ohjaimella.Uutistoimisto AFP:n saamien vahvistamattomien tietojen mukaan pommissa olisi käytetty asetoniperoksidia eli TATP:tä. Aine on erittäin herkästi syttyvä räjähde, jota käytettiin myös Pariisin terrori-iskuissa vuonna 2015.Tuhovoiman lisäämiseksi pommiin oli pantu mukaan ruuveja tai pultteja, jotka lisäsivät tuhovoimaa. Paketti oli sijoitettu leipomon eteen kahden vilkkaan kadun risteykseen.Ranskaa ovat viime vuosina ravistelleet lukuisat ääri-islamilaiset terrori-iskut. Vuodesta 2015 lähtien iskuissa on kuollut yli 250 ihmistä.