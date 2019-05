Ulkomaat

Kyläläiset tappoivat ebolakeskuksen työntekijän Kongossa

ryöstivät ebolanhoitokeskuksen ja tappoivat siellä työskennelleen henkilön Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa lauantaina, uutistoimistot kertovat.Kongon terveysministeriön raportin mukaan kyläläiset hyökkäsivät paikalliseen ebolan hoitoon erikoistuneeseen terveyskeskukseen. Keskuksen hygieniatyöntekijä kuoli saamiinsa vammoihin matkalla sairaalaan.elokuussa itäisessä Kongossa puhjennut ebolaepidemia on tappanut jo yli 1 200 ihmistä. Uusien tapausten määrä on kasvanut viime viikkojen aikana.Ebola on viruksen aiheuttama vakava verenvuotokuume. Meneillään oleva epidemia on historian toiseksi pahin. Vuonna 2014 yli 10 000 ihmistä kuoli ebolaan Guineassa, Liberiassa ja Sierra Leonessa.Epidemian takia Kongoon on perustettu ebolakeskuksia, joissa työskentelee kansainvälisten terveystyöntekijöiden lisäksi ebolanvastaiseen työhön koulutettuja paikallisia ihmisiä.epidemian pysäyttäminen on vaikeaa alueilla sotivien aseellisten ryhmien ja kyläläisten vastustuksen takia. Neljä ihmistä on kuollut ja kymmeniä on loukkantunut terveyskeskuksiin kohdistuneiden iskujen takia.Jotkut ebolanvastaiset toimet, kuten ebolaan kuolleiden hautajaisjärjestelyt, sotivat kyläläisten perinteitä vastaan. Paikallisten epäluulo viranomaisia, poliitikkoja ja kansainvälisiä avustusjärjestöjä kohtaan myös estää sairastuneita hakeutumasta hoitoon.Maailman terveysjärjestö WHO on syyttänyt paikallispoliitikkoja ihmisten lietsomisesta iskuihin.