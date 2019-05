Ulkomaat

Vihreistä tuli oikeistopopulistien päävastustaja Saksassa, ja nyt he saavat ratkaisijan roolin koko Euroopassa

Berliini

Saksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vihreiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vihreiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vihreillä

Saksan