Ulkomaat

17 henkilöä haavoittui puukkohyökkäyksessä Japanissa, ainakin kaksi kuollut

Japanissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyökkäys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Japanissa