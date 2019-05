Ulkomaat

Taiwanissa käynnissä iso sotaharjoitus, jonka päätarkoituksena on valmistautuminen Kiinan uhkaan

Taiwanissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mahtipontisesta

Lännessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy