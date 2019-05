Ulkomaat

Noin 80 lentoa peruttu Amsterdamissa julkisen liikenteen lakon takia

80 Amsterdamin Schipolista lähtevää tai sinne saapuvaa lentoa on peruttu tiistailta julkisen liikenteen lakon takia.Uutistoimisto Reutersin mukaan tiistain 24-tuntiseen lakkoon osallistuvat lähes kaikki Hollannin juna-, bussi- ja raitiovaununkuljettajat. Lakko näin ollen rajoittaa kulkemista lentokentälle.Lentojaan ovat Reutersin mukaan peruneet tai muuttaneet lentoyhtiöt KLM, EasyJet, United Airlines, Flybe ja Ryanair. Helsinkiin lähteviä tai sieltä saapuvia lentoja ei Schipolin verkkosivujen lentotilanne­kalenterin perusteella ole peruutettu.liikenteen lakko on osa myös muille aloille ulottuvia laajempia protesteja, joissa vastustetaan eläkejärjestelmään esitettyjä muutoksia esimerkiksi eläkeiän nostamisesta. Lakon oletetaan aiheuttavan ulosmarsseja muun muassa tehtaissa huomenna keskiviikkona.Schipolin lentokenttä on Euroopan kolmanneksi suurin.