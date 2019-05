Ulkomaat

Ihmisoikeusjärjestö: Egyptin armeija ja poliisi syyllistyvät sotarikoksiin Siinailla, tilanne vaatii kansain­v

Ihmisoikeusjärjestö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Järjestön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Egyptin

Jihadistinen

Human