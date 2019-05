Ulkomaat

Yhdysvallat epäilee: Hormuzin­salmen laiva­iskut tehtiin Iranin merimiinoilla

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iskuja