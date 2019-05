Japanilaismies käytti sähkölamautinta lastensa kurittamiseen – viime vuosina ilmi tulleet kuritustapaukset pakottivat valtion toimiin lasten suojelemiseksi

Ulkomaat

Japanilaismies käytti sähkölamautinta lastensa kurittamiseen – viime vuosina ilmi tulleet kuritustapaukset pak

Sähkölamautinta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lasten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lasten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

YK:n