Ulkomaat

Helvetin enkelien toiminta kiellettiin Alankomaissa, kyseessä ensimmäinen koko maan laajuinen kielto

Alankomaissa tuomarit ovat kieltäneet Helvetin enkeleiden toiminnan koko maassa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikki moottoripyöräkerhon Alankomaissa toimivat alaosastot on suljettava.



Kyse on Helvetin enkelien historian ensimmäisestä kokonaisen maan laajuisesta kiellosta, kertoo hollantilainen NOS-televisioyhtiö. Moottoripyöräkerholla on noin 470 alaosastoa yli 50 valtiossa.



Utrechtin kaupungissa toimiva tuomioistuin perusteli ratkaisuaan muun muassa sillä, että Helvetin enkelit ovat uhka yleiselle järjestykselle.