Kuka päästi kaiken hiilen ilmaan? Kuva suurimmasta päästäjästä muuttuu, kun katsotaan historiallisia hiilidioksidipäästöjä

Ulkomaat

Kuka päästi kaiken hiilen ilmaan? Kuva suurimmasta päästäjästä muuttuu, kun katsotaan historiallisia hiilidiok

Kiina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuodesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hiilidioksidi

Mutta

Pian

Oikaisu 30.5. kello 12.17: Jutusta poistettu grafiikka, jonka otsikossa oli: ”Suurimpien päästäjämaiden kumulatiiviset osuudet 1971–2015”. Grafiikan näyttämä oikea aikaväli on 1751–2015.