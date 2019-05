Ulkomaat

Ainakin seitsemän turistia kuoli laivan upottua Tonavaan Budapestissä

seitsemän turistia on kuollut laivan upottua Tonavaan Unkarin pääkaupungissa Budapestissä, kertoivat kansainväliset uutistoimistot. Lisäksi useiden muiden on kerrottu olevan kateissa.Turistilaiva upposi myöhään keskiviikkoiltana lähellä parlamenttirakennusta. Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan laiva upposi törmättyään toiseen alukseen.etsinnät jatkuivat torstaina muun muassa sukeltajien voimin usean kilometrin matkalla joen varrella. Etsintäviranomaiset kävivät taistelua aikaa vastaan, sillä voimakas virta kuljetti kadonneita kaiken aikaa kauemmas alavirtaan. Tonavassa veden lämpötila on nyt kymmenisen astetta.Etelä-Korean ulkoministeriö vahvisti, että onnettomuusaluksella oli mukana 33 eteläkorealaista ja että seitsemän kuollutta olivat korealaisia. Aluksella oli mukana myös kaksi unkarilaista miehistön jäsentä. Loput ovat edelleen kateissa.alus oli nimetty Hableanyksi eli Merenneidoksi. Kaksikantista ja 27 metriä pitkää alusta käytettiin turistilaivana. Alus oli Reutersin mukaan rakennettu Neuvostoliitossa 1949.Laivan runko löydettiin muutaman sadan metrin päästä sen tavallisesta kiinnityspaikasta alavirralta.Tonavan vedenpinta on noussut rankkojen sateiden vuoksi ja aiheuttanut voimakkaita virtauksia, mikä on myös vaikeuttanut etsintöjä.