Budapestin turmalaivan päällikkö on pidätetty, aluksen omistaja sama kuin Norjan maaliskuisessa risteilijäevakuoinnissa Laivaturmassa kuoli seitsemän eteläkorealaista turistia. 21 ihmistä on edelleen kateissa. Kadonneiden joukossa on muun muassa kuusivuotias tyttö.