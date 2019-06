Ulkomaat

Suomen Lontoon-suurlähettiläs muistaa päivän, jolloin brexit voitti: ”Ministeriön virka­miehet olivat äärimmäi

Lontoo

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brexit

Käytännössä

Luostarisen

Suomi-kuvan

Vaikka