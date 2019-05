Ulkomaat

Amerikkalaisesta Tšernobyl-draamasta tuli hitti myös Venäjällä: Venäläisiä kiinnostaa yllättävän paljon, mitä

Silloisessa

Ajankuvaa

Sarjan

Gorkin puistossa ryhmä teinejä puhuu siitä. Metrossa keski-ikäinen mies katsoo sitä kännykästään. Tuttavat kysyvät toisiltaan näkemyksiä siitä.Yhdysvaltalaisen televisioyhtiö HBO:n draamasarja Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta on noussut hitiksi myös Venäjällä. Tällä viikolla on usein tuntunut, ettei muusta puhutakaan.Yleisö on ollut laaja, sillä moni seuraa sarjaa ilmaisilta venäläisiltä palveluilta tai nettisivuilta. Amerikkalaissarjat ilmestyvät niille tekstitettynä tai jälkiäänitettynä lähes heti jakson ilmestyttyä.Neuvosto-Ukrainassa huhtikuussa 1986 tapahtunut onnettomuus johti osaltaan Neuvosto­liiton romahdukseen, joten aihe on venäläisille iso. Moni myös tuntee pelastus- ja sammutustöihin osallistuneita.Huomiota lisää sekin, että venäläiset ovat suureksi kansakunnaksi yllättävän kiinnostuneita siitä, mitä muut heistä ajattelevat. Venäjällä seurataan tarkkaan, ettei maata tai kansakuntaa nöyryytetä. Iso joukko pitää Venäjää Neuvostoliiton perillisenä ja loukkaantuu Neuvostoliiton esittämisestä ”väärin”.HBO:n sarja on kuitenkin kerännyt kiitosta myös Venäjällä. Sammutustöihin osallistuneetkin ovat kehuneet sitä.ja yksityiskohtia on suorastaan ylistetty.Kampausten, termoskannujen, rekisterikilpien, vaatteiden ja roska-astioiden lisäksi on kehuttu myös neuvostoajan ajattelun ja hengen kuvausta. Moni on tunnistanut neuvostovirkamiesten eli apparatsikkien toiminnan, joka ei johtunut tyhmyydestä tai epäpätevyydestä vaan neuvostovallan toiminta­logiikasta.Pikkuvirheitä on tietenkin bongattu. Jossain on näkynyt vasta myöhemmin tehty viiri, toisaalla parvekerakennelma on vääränlainen. Myös runsasta toveri-sanan käyttöä on oudoksuttu.Asiavirheitäkin on löydetty. Toisia ne häiritsevät, toiset ovat ymmärtäneet kyseessä olevan draaman.Toki poruakin on ollut. Komsomolskaja Pravda -lehden toimittaja esimerkiksi kirjoitti koko sarjan tarkoituksena olevan pilata Venäjän ydinvoimalarakentamista myyvän Rosatomin maine ja vaikeuttaa sen kilpailuasetelmaa.edetessä on ihmetelty, miksei tätä tehty Venäjällä. Suuri yleisö kun tuntee turman vastaisuudessa HBO:n sarjan kautta, on arveltu.Toisten mielestä näin on pa­rempi.”Sarjaa katsoessani huomasin ajattelevani, että olipa hyvä, ettei tätä tehty Venäjällä. Meillä ei olisi voitu näyttää vallanpitäjien toimintaa näin avoimesti”, yksi sammutus­töihin osallistunut sanoi jekaterinburgilaiselle uutissivustolle.