Ulkomaat

Lehti: Yhdysvallat alkaa vaatia viisumihakemuksissa sosiaalisen median käyttäjänimiä

Yhdysvallat

alkaa vaatia maahan viisumia hakevilta tietoja näiden sosiaalisen median tileistä, kertoo Hill-lehti. Presidentti Donald Trumpin hallinto alkaa nyt toteuttaa linjausta, josta se ilmoitti jo maaliskuussa 2018.Jatkossa viisumia Yhdysvaltoihin hakevien täytyy ilmoittaa sosiaalisen median käyttäjänimensä. Tarkoituksena on, että viranomaiset voivat haravoida hakijoiden mahdollisia terroristisympatioita tai muita vaarallisia taipumuksia.”Tämä on kriittisen tärkeä edistysaskel, kun alamme tehostetusti seuloa Yhdysvaltoihin pyrkiviä ulkomaiden kansalaisia. Kuten olemme nähneet viime vuosina, sosiaalinen media voi olla merkittävä alusta terroristisille ajatuksille ja toiminnalle”, Yhdysvaltain ulkoministeriön virkamies kertoi Hillille.kolmeksi kuukaudeksi Yhdysvaltoihin matkustaviin suomalaisiin muutos ei toistaiseksi vaikuta, sillä noin 40 muun maan kansalaisten tavoin suomalaiset eivät tarvitse Yhdysvaltoihin viisumia. Suomalaisilta vaadittavassa Esta-matkustuslupahakemuksessa on vapaaehtoinen kysymys sosiaalisesta mediasta.Kun Trumpin hallinto ilmoitti viime vuonna aikeestaan vaatia sometietoja viisumihakemuksissa, sai linjaus kritiikkiä joiltakin kansalaisjärjestöiltä.